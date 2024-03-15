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15 марта, 03:33

Глава Кемеровской области Цивилёв проголосовал на выборах президента России

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Обложка © Telegram / Цивилёв. Кузбасс

"Дорогие кузбассовцы! Сегодня очень важный день — мы выбираем Президента России. Это ответственнейший момент в истории нашего государства. Здесь важен голос каждого!", — подчеркнул губернатор.

В Вооружённых силах завершилось досрочное голосование на выборах президента России
В Вооружённых силах завершилось досрочное голосование на выборах президента России

Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По данным ЦИК РФ, число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек. Из них около 2 млн человек проголосовали досрочно.

Обложка ©

Telegram / Цивилёв. Кузбасс

Оксана Попова
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