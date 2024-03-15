Глава Кемеровской области Цивилёв проголосовал на выборах президента России
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Обложка © Telegram / Цивилёв. Кузбасс
"Дорогие кузбассовцы! Сегодня очень важный день — мы выбираем Президента России. Это ответственнейший момент в истории нашего государства. Здесь важен голос каждого!", — подчеркнул губернатор.
Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По данным ЦИК РФ, число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек. Из них около 2 млн человек проголосовали досрочно.
Telegram / Цивилёв. Кузбасс