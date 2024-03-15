Глава Кемеровской области Цивилёв проголосовал на выборах президента России

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Дорогие кузбассовцы! Сегодня очень важный день — мы выбираем Президента России. Это ответственнейший момент в истории нашего государства. Здесь важен голос каждого!", — подчеркнул губернатор.