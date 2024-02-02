ЦИК: Число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек

По состоянию на 1 января 2024 года в России насчитывалось более 112,3 миллиона избирателей, сообщили в пресс-службе Центризбиркома. Ещё около 1,9 миллиона находились за границей.

"В России — 112 309 947. За пределами России — 1 890 863. В городе Байконуре — 11 924", — говорится в инфографике.

Кроме того, впервые данные включают жителей новых регионов. Так, в Херсонской области насчитывается 468 472 избирателя, в Запорожской — 470 342, а в Донецкой и Луганской народных республиках — 1 971 529 и 1 652 441 соответственно.