Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 07:08

ЦИК: Число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек

По состоянию на 1 января 2024 года в России насчитывалось более 112,3 миллиона избирателей, сообщили в пресс-службе Центризбиркома. Ещё около 1,9 миллиона находились за границей.

"В России — 112 309 947. За пределами России — 1 890 863. В городе Байконуре — 11 924", — говорится в инфографике.

Кроме того, впервые данные включают жителей новых регионов. Так, в Херсонской области насчитывается 468 472 избирателя, в Запорожской — 470 342, а в Донецкой и Луганской народных республиках — 1 971 529 и 1 652 441 соответственно.

Папа Леры из "Реальных пацанов" признался, что чуть не стал кандидатом в президенты России
Папа Леры из "Реальных пацанов" признался, что чуть не стал кандидатом в президенты России

Напомним, с 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента. Первым о желании участвовать в них заявил действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Его официально зарегистрировали 29 января. Кроме того, граждане смогут отдать голос ещё как минимум за трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU

Матвей Константинов
  • Новости
  • ЦИК
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров