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1 февраля, 12:58

Папа Леры из "Реальных пацанов" признался, что чуть не стал кандидатом в президенты России

Актёр Ершов признался, что однажды отказался стать кандидатом в президенты РФ

Сергей Ершов в образе папы Леры из "Реальных пацанов". Обложка © "Реальные пацаны", режиссёр Жанна Кадникова, сценаристы: Антон Зайцев, Жанна Кадникова / Kinopoisk.ru

Сергей Ершов в образе папы Леры из "Реальных пацанов". Обложка © "Реальные пацаны", режиссёр Жанна Кадникова, сценаристы: Антон Зайцев, Жанна Кадникова / Kinopoisk.ru

Сергей Ершов из "Уральских пельменей", также известный по роли папы Леры в сериале "Реальные пацаны", признался, что однажды отказался баллотироваться в президенты России. По словам актёра, заманчивое предложение он получил от товарища.

"Говорит: "Хочу тебе предложить баллотироваться в президенты"... Он принёс вот такую программу, всё по пунктам расписано, с чего начать, какой там электорат, как там всё поддерживается, откуда брать деньги. Я понял, что это всё реально, он мне всё расписал... У меня тогда [были] "Реальные пацаны", образ такой уважаемый из 90-х, из народа, уральский", — пояснил он в беседе с журналистом Андреем Пределиным.

Однако, увидев по телевидению дебаты с участием сооснователя "Яблока" Григория Явлинского, журналисткой Ксенией Собчак и бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, Ершов понял, что им "даже в подмётки не годится", так как не умеет хорошо говорить, а ведь это обязательный навык политика.

"Я понял, что меня там вынесли бы сразу", — добавил актёр.

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Напомним, на грядущих выборах президента России также не будет актёров, но они обещают быть не менее интересными. Первым о своём желании участвовать заявил действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Его зарегистрировали 29 января. Кроме того, в бюллетенях будет ещё как минимум три кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Матвей Константинов
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