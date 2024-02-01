Папа Леры из "Реальных пацанов" признался, что чуть не стал кандидатом в президенты России

Сергей Ершов из "Уральских пельменей", также известный по роли папы Леры в сериале "Реальные пацаны", признался, что однажды отказался баллотироваться в президенты России. По словам актёра, заманчивое предложение он получил от товарища.

"Говорит: "Хочу тебе предложить баллотироваться в президенты"... Он принёс вот такую программу, всё по пунктам расписано, с чего начать, какой там электорат, как там всё поддерживается, откуда брать деньги. Я понял, что это всё реально, он мне всё расписал... У меня тогда [были] "Реальные пацаны", образ такой уважаемый из 90-х, из народа, уральский", — пояснил он в беседе с журналистом Андреем Пределиным.

Однако, увидев по телевидению дебаты с участием сооснователя "Яблока" Григория Явлинского, журналисткой Ксенией Собчак и бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, Ершов понял, что им "даже в подмётки не годится", так как не умеет хорошо говорить, а ведь это обязательный навык политика.

"Я понял, что меня там вынесли бы сразу", — добавил актёр.