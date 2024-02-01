Минобрнауки Дагестана не планирует включать школьникам перед уроками "Я русский"

В Дагестане опровергли новость, которая накануне появилась в телеграм-каналах, о распоряжении включать песню певца Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский" в школах Северного Кавказа перед первым уроком. Как пояснили в Минобрнауки республики, патриотичный хит не входит в учебную программу.