Минобрнауки Дагестана не планирует включать школьникам перед уроками "Я русский"
В Дагестане опровергли новость, которая накануне появилась в телеграм-каналах, о распоряжении включать песню певца Shaman (Ярослав Дронов) "Я русский" в школах Северного Кавказа перед первым уроком. Как пояснили в Минобрнауки республики, патриотичный хит не входит в учебную программу.
"Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни "Я русский" в школьную программу республик СКФО", — информирует ЦУР (Центр управления регионом).
А ранее в одном из университетов Челябинской области студенты вместе с преподавателем проанализировали песню исполнителя Shaman "Я русский" в рамках изучения базовых ценностей. Выбор на творчество популярного отечественного певца пал из-за большого количества ярких образов в его песнях. А до этого Shaman официально стал голосом международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Секрет успеха молодого исполнителя журналистам раскрыла нумеролог.
ТАСС / Александр Щербак