"Вшит код с высокой миссией": Нумеролог раскрыла секрет успеха певца Shaman

В характере певца Shaman (Ярослав Дронов) вшит код, который говорит о его высокой социальной миссии. Такое мнение выразила астропсихолог и нумеролог Олеся Мезенцева.

"По дате рождения Shaman и о его связи с патриотизмом, что могу сказать. Первое, у человека очень высокий запас энергии. Такие люди очень быстро восстанавливаются и им легко делать много дел. У таких людей предрасположенность к высокой социальной активности. Им очень важно тратить энергию на социально значимые дела", — сказала нумеролог в беседе с РИА "ФедералПресс".

По её словам, код, указывающий на высокую социальную миссию, чаще всего встречается у военных и учителей. У таких людей есть понимание системы и иерархии, также они имеют высокую степень ответственности. У Дронова, помимо прочего, отражена линия семьи, то есть ему важны традиции, преемственность и преданность, отметила астропсихолог.

Собеседница агентства полагает, что рост популярности Шамана связан с его возрастом. В 22 года Дронов вступил в так называемый субметацикл — возраст, с которого начинаются судьбоносные события для реализации своей миссии, и именно тогда Shaman начал активно участвовать в различных музыкальных конкурсах и проектах, которые постепенно нарастили его славу.

По словам Мезенцевой, у артиста сложилось всё удачно: и образ, и выбор репертуара. Певец появился в нужное время в нужном месте, это дало ему популярность и рост. Астропсихолог подчеркнула, что по карте Дронов является баловнем судьбы, который идёт по своей миссии и делает всё правильно.