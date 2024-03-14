В ЦИК назвали число россиян, досрочно проголосовавших на выборах президента
Памфилова: Около 2 млн человек досрочно проголосовали на президентских выборах
Около двух миллионов человек досрочно отдали свой голос на выборах президента России на сегодняшний день, 14 марта. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова на заседании в информационном центре организации.
"Всего на сегодняшний день досрочно проголосовало около двух миллионов избирателей, интересно, что в Еврейской автономной области досрочное голосование проходит один день и именно сегодня, то есть сегодня у нас последний день, когда проводится досрочное голосование, завтра уже основное", — указала Памфилова.
Председатель ЦИК добавила, что досрочное голосование проходило с 25 февраля в 42 регионах страны.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее в МИД РФ сообщили, что более 40 тысяч россиян проголосовали на выборах за рубежом досрочно.
ТАСС / Сергей Карпухин