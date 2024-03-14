В ЦИК назвали число россиян, досрочно проголосовавших на выборах президента

Около двух миллионов человек досрочно отдали свой голос на выборах президента России на сегодняшний день, 14 марта. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова на заседании в информационном центре организации.

"Всего на сегодняшний день досрочно проголосовало около двух миллионов избирателей, интересно, что в Еврейской автономной области досрочное голосование проходит один день и именно сегодня, то есть сегодня у нас последний день, когда проводится досрочное голосование, завтра уже основное", — указала Памфилова.