Памфилова: Для выборов президента РФ было изготовлено более 113,5 млн бюллетеней

Число бюллетеней, которые были специально изготовлены для проведения выборов президента России, составило 113 574 550 экземпляров. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании в информационном центре организации.

"113 миллионов 574 тысячи 550 избирательных бюллетеней", — указала глава ЦИК, добавив, что все бюллетени серьёзно защищены и подделать их невозможно.

Кроме того, экземпляры уже доставлены в места для голосования. По словам Памфиловой, более 94 тысяч избирательных участков подготовлены для проведения голосования на выборах президента. Так, 91 401 избирательный участок образованы в общем порядке, ещё 2 538 избирательных участков образованы в местах временного пребывания.