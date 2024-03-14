"Вы определяете судьбу Отечества": Путин обратился к россиянам перед выборами

Президент Владимир Путин в видеообращении призвал россиян принять участие в голосовании на предстоящих 15–17 марта выборах главы государства, указав, что это повлияет на развитие страны в предстоящие годы.

"Необходимо подтвердить нашу сплочённость, решимость вместе идти вперёд. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать своё избирательное право", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что многонациональный народ России — одна большая семья. Все переживают о родной стране и хотят, чтобы она была благополучной, сильной и свободной, чтобы росло качество жизни. Сейчас перед государством стоят вызовы практически во всех сферах. Чтобы их преодолеть, нужна сплочённость, уверенность в себе и выражение своей гражданской позиции.

"Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. <...> Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее", — отметил президент.