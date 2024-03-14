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13 марта, 22:17

"Вы определяете судьбу Отечества": Путин обратился к россиянам перед выборами

Путин призвал россиян проголосовать на выборах президента

Президент России Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / Aynur Mammadov

Президент России Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / Aynur Mammadov

Президент Владимир Путин в видеообращении призвал россиян принять участие в голосовании на предстоящих 15–17 марта выборах главы государства, указав, что это повлияет на развитие страны в предстоящие годы.

"Необходимо подтвердить нашу сплочённость, решимость вместе идти вперёд. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать своё избирательное право", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что многонациональный народ России — одна большая семья. Все переживают о родной стране и хотят, чтобы она была благополучной, сильной и свободной, чтобы росло качество жизни. Сейчас перед государством стоят вызовы практически во всех сферах. Чтобы их преодолеть, нужна сплочённость, уверенность в себе и выражение своей гражданской позиции.

"Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. <...> Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее", — отметил президент.

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МИД РФ: Более 40 тысяч россиян проголосовали на выборах за рубежом досрочно

Напомним, президентские выборы в России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование началось ещё 25 февраля и завершится 14 марта.

Лариса Сафронова
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