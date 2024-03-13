МИД РФ: Более 40 тысяч россиян проголосовали на выборах за рубежом досрочно
Выборы президента РФ пройдут в нашей стране с 15 по 17 марта. Обложка © Shutterstock / AntonSAN
Более 40 тысяч граждан Российской Федерации досрочно проголосовали на выборах президента РФ за рубежом. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова, отметив, что на избирательных участках обошлось без происшествий.
"В настоящее время идёт досрочное голосование. Оно уже состоялось в 23 странах, на базе 29 избирательных комиссий. По состоянию на 12 марта уже проголосовало более 40 тысяч человек. Голосование проходит без каких-либо серьёзных происшествий", — рассказала дипломат в ходе брифинга.
А ранее Life.ru сообщал, что на "Госуслугах" открылся приём заявок для надомного голосования на выборах президента Российской Федерации. Комиссия рассмотрит поступившие заявления и примет решение о предоставлении гражданину разрешения голосовать дома. В случае положительного ответа сотрудники комиссии выйдут с избирателем на связь и придут к нему в день голосования. Напомним, выборы российского главы пройдут с 15 по 17 марта. За право занять пост будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").