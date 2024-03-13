МИД РФ: Более 40 тысяч россиян проголосовали на выборах за рубежом досрочно

Более 40 тысяч граждан Российской Федерации досрочно проголосовали на выборах президента РФ за рубежом. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова, отметив, что на избирательных участках обошлось без происшествий.

"В настоящее время идёт досрочное голосование. Оно уже состоялось в 23 странах, на базе 29 избирательных комиссий. По состоянию на 12 марта уже проголосовало более 40 тысяч человек. Голосование проходит без каких-либо серьёзных происшествий", — рассказала дипломат в ходе брифинга.