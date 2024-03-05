Минцифры: На портале "Госуслуги" стартовал приём заявок для голосования на дому

На портале "Госуслуги" начался приём заявлений для голосования на дому на выборах президента РФ. Эта опция предоставляется людям, которые по уважительной причине не могут посетить избирательный участок, сообщили в Минцифры.

"Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах" до 11 марта 23:59 по московскому времени", — говорится в сообщении ведомства.

После рассмотрения заявки комиссия примет решение о возможности голосования на дому. В случае положительного вердикта представители комиссии свяжутся с избирателем для согласования времени, а в дни голосования придут с бюллетенем и специальным переносным ящиком.