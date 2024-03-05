Минцифры: На портале "Госуслуги" стартовал приём заявок для голосования на дому
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья
На портале "Госуслуги" начался приём заявлений для голосования на дому на выборах президента РФ. Эта опция предоставляется людям, которые по уважительной причине не могут посетить избирательный участок, сообщили в Минцифры.
"Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах" до 11 марта 23:59 по московскому времени", — говорится в сообщении ведомства.
После рассмотрения заявки комиссия примет решение о возможности голосования на дому. В случае положительного вердикта представители комиссии свяжутся с избирателем для согласования времени, а в дни голосования придут с бюллетенем и специальным переносным ящиком.
В Минцифры также напомнили о других вариантах голосования на выборах. Например, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель", который поможет выбрать участок не по прописке. Также доступно онлайн-голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве.
Напомним, выборы президента России будут 15, 16 и 17 марта. Граждане смогут выбрать одного из четырёх кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Кстати, уже стартовало досрочное голосование, которое продлится до 14 марта.