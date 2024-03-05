Более 80% россиян намерены проголосовать на выборах президента РФ Опрос: 83% опрошенных россиян пойдут на выборы президента РФ 5 марта, 09:56 Большинство россиян пойдут на выборы президента РФ. Обложка © Агентство городских новостей "Москва"

Большинство россиян намерены принять участие в президентских выборах в России, так ответили 83% опрошенных. Данные приводит ООО "инФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ) по итогам поквартирного опроса, проведённого 1–3 марта 2024 года в 53 субъектах РФ, участниками которого стали 500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

При этом среди изъявивших желание пойти на выборы 61% сообщили, что сделают это совершенно точно, а 13% — что вероятнее всего. Лишь 13% признались, что не будут участвовать в голосовании. Кроме того, выросло число тех, кто знает, когда состоятся выборы. Среди респондентов 90% смогли назвать точные даты, тогда как в начале февраля только 79% справились с этим вопросом.

Из числа тех, кто собирается участвовать в голосовании, 78% высказались в поддержку кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина. Только 3% респондентов хотят отдать свой голос за Леонида Слуцкого (ЛДПР), а по 2% собираются проголосовать за Николая Харитонова (КПРФ) и за Владислава Даванкова ("Новые люди"). Затруднились с выбором своего кандидата 13% участников опроса.

Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Граждане смогут проголосовать за одного из четырёх кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Досрочное голосование уже стартовало и продлится до 14 марта.

Авторы Татьяна Миссуми