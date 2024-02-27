Некоторые жители Амурской области уже проголосовали за нового президента России

В Амурской области стартовало досрочное голосование по выборам президента России. Информация об этом появилась в телеграм-канале региональной избирательной комиссии.

В сообщении избиркома говорится, что участковая комиссия в пять часов утра по местному времени выехала к своим избирателям из населённого пункта Соловьёвска, расположенного в Тындинском округе. Указывается, что сотрудники комиссии отправились к золотодобытчикам на участок "Арчикой", который находится в 500 километрах от них.

По словам заместителя председателя участковой комиссии Анны Райс, их ждали около 300 избирателей. Также она подчеркнула, что режим работы на этом участке круглосуточный.

"Голосовать работники прииска будут на рабочих местах как во время обеденного перерыва, так и во время пересменки. Главное, что возможность проголосовать на самых важных выборах страны мы дадим каждому", — заявила Райс.