МРГ СПЧ проведёт мониторинг выборов президента, в том числе в новых регионах
Члены рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ) будут проводить мониторинг выборов президента, в том числе в новых регионах. Об этом сообщил ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точёнов
Всего МРГ будет вести мониторинг в 12 субъектах РФ в шести федеральных округах. При этом список может увеличиться. Некоторые регионы уже известны, например в Сахалинской области будет работать председатель региональной ОП Владимир Иконников, в Пермском крае — профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Татьяна Марголина, в Новосибирске — зампред СПЧ Ирина Киркора, в Ульяновске — уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Сморода.
Мониторингом выборов в ДНР займётся депутат Народного совета республики Елена Шишкина, в Екатеринбурге — уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В Москве курировать работу по наблюдению за организацией выборов в СИЗО будет член СПЧ Алексей Мельников. Кроме того, члены МРГ поедут в Белгородскую, Калужскую области и Карачаево-Черкесию.
На прошедшем сегодня заседании выступил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. Он рассказал о мониторинге досрочного голосования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и о работе экспертов НОМ по всем этапам избирательной кампании. В конце прошлого месяца он посетил места поселений оленеводов, где проконтролировал организацию досрочного голосования в отдалённых районах. Правозащитник подчеркнул, что никаких вопросов к оформлению переносного ящика, его опечатыванию и опломбированию не возникло. Настольная ширма для соблюдения тайны волеизъявления и буклет с основной информацией о кандидатах также были оформлены правильно. Все необходимые условия для тайного волеизъявления в регионе были созданы, резюмировал Брод.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Граждане смогут проголосовать за одного из четырёх кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Досрочное голосование уже стартовало, оно продлится до 14 марта. Также уже проголосовать могут россияне, проживающие за пределами РФ.
ТАСС / Валерий Шарифулин