МРГ СПЧ проведёт мониторинг выборов президента, в том числе в новых регионах

Члены рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ) будут проводить мониторинг выборов президента, в том числе в новых регионах. Об этом сообщил ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точёнов

Всего МРГ будет вести мониторинг в 12 субъектах РФ в шести федеральных округах. При этом список может увеличиться. Некоторые регионы уже известны, например в Сахалинской области будет работать председатель региональной ОП Владимир Иконников, в Пермском крае — профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Татьяна Марголина, в Новосибирске — зампред СПЧ Ирина Киркора, в Ульяновске — уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Сморода.

Мониторингом выборов в ДНР займётся депутат Народного совета республики Елена Шишкина, в Екатеринбурге — уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В Москве курировать работу по наблюдению за организацией выборов в СИЗО будет член СПЧ Алексей Мельников . Кроме того, члены МРГ поедут в Белгородскую, Калужскую области и Карачаево-Черкесию.