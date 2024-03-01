Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало за рубежом
Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало для российских граждан за рубежом, оно пройдёт в 45 странах. Как уточняет Центризбирком, для этого за границей откроются 67 участковых избирательных комиссий (УИК).
Первыми смогут проголосовать россияне на Кипре в городах Лимасол, Никосия и Пафос. Сегодня, 1 марта, там для досрочного голосования открыли один участок. Также УИК для голосования отдельных групп российских избирателей задействованы в Австралии. Два участка открыли для россиян, проживающих в Аделаиде, Мельбурне, Брисбене. В британском Эдинбурге заработал ещё один.
А россияне, работающие на первой атомной электростанции в Турции — АЭС "Аккую", смогут досрочно отдать свой голос на выборах президента РФ с 6 по 12 марта. На Тяньваньской электростанции в китайской провинции досрочное голосование пройдёт с 5 по 15 марта.
Напомним, что в России голосование на выборах главы государства пройдёт 15, 16 и 17 марта. В бюллетенях будет четыре кандидата: действующий лидер страны Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК России