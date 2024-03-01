Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало за рубежом

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало для российских граждан за рубежом, оно пройдёт в 45 странах. Как уточняет Центризбирком, для этого за границей откроются 67 участковых избирательных комиссий (УИК).

Первыми смогут проголосовать россияне на Кипре в городах Лимасол, Никосия и Пафос. Сегодня, 1 марта, там для досрочного голосования открыли один участок. Также УИК для голосования отдельных групп российских избирателей задействованы в Австралии. Два участка открыли для россиян, проживающих в Аделаиде, Мельбурне, Брисбене. В британском Эдинбурге заработал ещё один.

А россияне, работающие на первой атомной электростанции в Турции — АЭС "Аккую", смогут досрочно отдать свой голос на выборах президента РФ с 6 по 12 марта. На Тяньваньской электростанции в китайской провинции досрочное голосование пройдёт с 5 по 15 марта.