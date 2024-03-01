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1 марта, 06:15

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало за рубежом

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало для российских граждан за рубежом, оно пройдёт в 45 странах. Как уточняет Центризбирком, для этого за границей откроются 67 участковых избирательных комиссий (УИК).

Первыми смогут проголосовать россияне на Кипре в городах Лимасол, Никосия и Пафос. Сегодня, 1 марта, там для досрочного голосования открыли один участок. Также УИК для голосования отдельных групп российских избирателей задействованы в Австралии. Два участка открыли для россиян, проживающих в Аделаиде, Мельбурне, Брисбене. В британском Эдинбурге заработал ещё один.

А россияне, работающие на первой атомной электростанции в Турции — АЭС "Аккую", смогут досрочно отдать свой голос на выборах президента РФ с 6 по 12 марта. На Тяньваньской электростанции в китайской провинции досрочное голосование пройдёт с 5 по 15 марта.

Авдеевка впервые будет голосовать на выборах президента России
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Напомним, что в России голосование на выборах главы государства пройдёт 15, 16 и 17 марта. В бюллетенях будет четыре кандидата: действующий лидер страны Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта.

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ЦИК России

Андрей Бражников
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