Авдеевка впервые будет голосовать на выборах президента России Избирком ДНР: Жители Авдеевки смогут проголосовать на президентских выборах 29 февраля, 13:54 Избирком ДНР обеспечил жителям Авдеевки возможность проголосовать на президентских выборах. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Жители Авдеевки, которая была освобождена российскими войсками, смогут принять участие в президентских выборах в РФ. Об этом ТАСС рассказал председатель избирательной комиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Высоцкий.

"В соответствии с конституцией территорией ДНР является вся территория бывшей Донецкой области. Соответственно, все жители Авдеевки могут принять участие в выборах президента", — пояснил он.

По его словам, часть населения была эвакуирована из города в пункты временного размещения, а кто-то пожелал остаться в Авдеевке, но для той и другой категории граждан создадут все возможности для участия в голосовании.

Напомним, 15, 16 и 17 марта в России пройдёт голосование на выборах главы государства. В бюллетенях будет четыре кандидата: действующий лидер страны Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта.

Авторы Татьяна Миссуми