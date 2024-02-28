Россиянам в Латвии грозят уголовкой за участие в выборах президента РФ

Власти Латвии не могут запретить гражданам РФ голосовать на президентских выборах – 2024, тем более что посольство с юридической точки зрения является российской территорией. Тем не менее участие в процессе голосования Рига будет рассматривать как поддержку конфликта на Украине. Такое заявление сделала глава Минюста страны Инесе Либиня-Эгнере.

"Мы не можем ограничить доступ в посольство тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там — это их отношения с государством, гражданами которого они являются", — заявила латвийский министр в программе "900 секунд" на канале TV3.