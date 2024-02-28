Россиянам в Латвии грозят уголовкой за участие в выборах президента РФ
Минюст Латвии приравнял голосование на выборах президента РФ к поддержке СВО
Власти Латвии не могут запретить гражданам РФ голосовать на президентских выборах – 2024, тем более что посольство с юридической точки зрения является российской территорией. Тем не менее участие в процессе голосования Рига будет рассматривать как поддержку конфликта на Украине. Такое заявление сделала глава Минюста страны Инесе Либиня-Эгнере.
"Мы не можем ограничить доступ в посольство тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там — это их отношения с государством, гражданами которого они являются", — заявила латвийский министр в программе "900 секунд" на канале TV3.
Либиня-Эгнере подчеркнула, что Латвия не поддержит грядущие выборы на пост главы России, так как Кремль намерен проводить их в том числе и в новых регионах страны, которые в ЕС до сих пор не признают. По этому поводу готовится совместная нота протеста МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Несмотря на то что россиянам не грозит запрет, власти вполне могут квалифицировать их участие в выборах как уголовно наказуемую поддержку военного конфликта. Уголовная ответственность за оправдание войны предусмотрена латвийским УК.
Кстати, на днях латвийское правительство ещё на год решило продлить действующие до 4 марта 2024 года ограничения на въезд в страну для граждан Российской Федерации. Как следует из заявления, в соответствии с требованиями россияне не смогут посетить республику в том числе с целью туризма и отдыха.
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