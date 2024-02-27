Латвия продлила запрет на въезд для россиян

Власти Латвии приняли решение о продлении на год действующих до 4 марта 2024 года ограничений на въезд для россиян. Информация следует из заявления МИД балтийской республики.

"Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию", — сказано в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

В заявлении также подчёркивается, что россияне в соответствии с требованиями не смогут въехать на территорию Латвии для туризма и отдыха.