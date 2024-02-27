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27 февраля, 20:37

Латвия продлила запрет на въезд для россиян

МИД: Латвия продлила ограничения на въезд россиян до марта 2025 года

Власти Латвии приняли решение о продлении на год действующих до 4 марта 2024 года ограничений на въезд для россиян. Информация следует из заявления МИД балтийской республики.

"Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию", — сказано в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

В заявлении также подчёркивается, что россияне в соответствии с требованиями не смогут въехать на территорию Латвии для туризма и отдыха.

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Напомним, что в сентябре 2022 года вступил в силу запрет въезда россиян в Эстонию, Латвию, Польшу и Литву. Правила не распространяются на водителей грузовиков, дипломатов, а также тех, кто пересекает границу "по соображениям гуманитарного характера".

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shutterstock

Оксана Попова
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