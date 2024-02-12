МИД готовит новые рекомендации для выезжающих за рубеж россиян

Российский МИД готовится обновить рекомендации по въезду граждан в недружественные страны. С 29 октября 2022 года в этот список входят 49 государств, в том числе Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, США, Япония и другие.

"В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учётом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий", — заявил глава консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов в интервью ТАСС.