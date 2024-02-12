МИД готовит новые рекомендации для выезжающих за рубеж россиян
Климов: МИД обновит рекомендации по посещению недружественных стран
Российский МИД готовится обновить рекомендации по въезду граждан в недружественные страны. С 29 октября 2022 года в этот список входят 49 государств, в том числе Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, США, Япония и другие.
"В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учётом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий", — заявил глава консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов в интервью ТАСС.
Дипломат привёл в пример Латвию, где, по его словам, наблюдаются наиболее резонансные случаи дискриминации и политизированного отношения к россиянам, а многие российские граждане даже находятся под угрозой депортации.
Напомним, что о громком случае принудительного выдворения российского военного пенсионера из Латвии стало известно месяц назад. 82-летнего Бориса Каткова выслали из страны, дав всего час на сборы. Теперь мужчина обживается в Калининграде, где его встретили сотрудники Балтийского федерального университета, руководство которого решает вопрос о его трудоустройстве.