Захарова заявила о вызове в МИД временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны во вторник, 6 февраля, в российский МИД, где им было заявлено требование обеспечить безопасность голосования на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, страны Балтии по закону обязаны предпринять все необходимые шаги по обеспечению в период голосования безопасности как избирателей, так и сотрудников посольств Российской Федерации.

"Заявили прибалтам, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания", — приводит слова Захаровой ТАСС.