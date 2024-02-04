В Европарламенте провалился призыв не признавать итоги выборов в России
Призыв не признавать выборы в России поддержали лишь 29 из 705 депутатов ЕП
Только 29 членов Европейского парламента из 705 поддержали призыв депутата от Эстонии Рихо Терраса не признавать итоги выборов президента России, которые будут проведены в марте. Об этом говорится на портале эстонского телерадиовещания ERR.
"Обращение Терраса подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии, всего 29 человек", — сказано в материале.
Поводом для призыва Терраса стало то, что выборы будут проводиться в том числе в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его мнению, это нарушение демократических принципов.
Президентские выборы в Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. Свою кандидатуру предложил и действующий глава страны Владимир Путин, он баллотируется как самовыдвиженец. Его официально зарегистрировали 29 января. Кроме него граждане России смогут проголосовать ещё по меньшей мере за трёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND