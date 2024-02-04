В Европарламенте провалился призыв не признавать итоги выборов в России

Только 29 членов Европейского парламента из 705 поддержали призыв депутата от Эстонии Рихо Терраса не признавать итоги выборов президента России, которые будут проведены в марте. Об этом говорится на портале эстонского телерадиовещания ERR.

"Обращение Терраса подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии, всего 29 человек", — сказано в материале.

Поводом для призыва Терраса стало то, что выборы будут проводиться в том числе в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его мнению, это нарушение демократических принципов.