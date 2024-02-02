Заявки на участие в ДЭГ на президентских выборах подали уже 740 тысяч россиян
Памфилова: 740 тысяч россиян подали заявления на ДЭГ на выборах президента
На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подано уже 740 тысяч заявлений. Об этом сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.
"У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет ДЭГ проходить", — сказала она на заседании ЦИК.
По словам Памфиловой, ещё 80 тысяч граждан отправили заявления для участия в избирательном процессе по месту нахождения через "Мобильного избирателя". Как напомнила глава ЦИК, подать соответствующие заявки можно на "Госуслугах", в МФЦ, а также в территориальной избирательной комиссии, а ближе к голосованию — через участковую комиссию.
Напомним, с 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента. Первым о желании участвовать в них заявил действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец. Его официально зарегистрировали 29 января. Кроме того, россияне смогут отдать голос ещё как минимум за трёх кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный