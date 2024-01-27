Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах

На запланированных на март текущего года выборах президента России избирательные участки будут открыты на территориях всех государств, где есть российские диппредставительства. Как заявила в рамках регулярного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идёт даже о недружественных странах.

"Я хотела бы отметить, что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных", — заявила Захарова.

Помимо этого, дипломат рассказала, сколько Москва планирует открыть за границей избирательных участков. По словам Захаровой, в настоящее время предполагается открыть 300 подобных мест.

Участки будут открыты не только в столицах стран, но и за их пределами в зонах компактного проживания наших соотечественников. В то же время официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва делает всё необходимое для обеспечения безопасности граждан на выборах.