Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах
Захарова: Россия откроет избирательные участки даже в недружественных странах
На запланированных на март текущего года выборах президента России избирательные участки будут открыты на территориях всех государств, где есть российские диппредставительства. Как заявила в рамках регулярного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идёт даже о недружественных странах.
"Я хотела бы отметить, что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных", — заявила Захарова.
Помимо этого, дипломат рассказала, сколько Москва планирует открыть за границей избирательных участков. По словам Захаровой, в настоящее время предполагается открыть 300 подобных мест.
Участки будут открыты не только в столицах стран, но и за их пределами в зонах компактного проживания наших соотечественников. В то же время официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва делает всё необходимое для обеспечения безопасности граждан на выборах.
Ранее Лайф писал о правилах голосования на выборах президента за рубежом. Как отмечают некоторые эксперты, зарегистрированным в России избирателям, которые во время президентских выборов будут находиться за границей, нужно прикрепиться там к избирательному участку, заранее открепившись от "родного".
Getty Images / Semen Salivanchuk