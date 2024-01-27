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26 января, 23:11

Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах

Захарова: Россия откроет избирательные участки даже в недружественных странах

На запланированных на март текущего года выборах президента России избирательные участки будут открыты на территориях всех государств, где есть российские диппредставительства. Как заявила в рамках регулярного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идёт даже о недружественных странах.

"Я хотела бы отметить, что избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных", — заявила Захарова.

Помимо этого, дипломат рассказала, сколько Москва планирует открыть за границей избирательных участков. По словам Захаровой, в настоящее время предполагается открыть 300 подобных мест.

Участки будут открыты не только в столицах стран, но и за их пределами в зонах компактного проживания наших соотечественников. В то же время официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва делает всё необходимое для обеспечения безопасности граждан на выборах.

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Ранее Лайф писал о правилах голосования на выборах президента за рубежом. Как отмечают некоторые эксперты, зарегистрированным в России избирателям, которые во время президентских выборов будут находиться за границей, нужно прикрепиться там к избирательному участку, заранее открепившись от "родного".

Обложка ©

Getty Images / Semen Salivanchuk

Алексей Соловьёв
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