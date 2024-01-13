Выдворенный из Латвии 82-летний пенсионер прилетел в Калининград

Выдворенный из Латвии 82-летний российский военный пенсионер Борис Катков прилетел в Калининград. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Храброво.

"Прибыл. Самолётом из Санкт-Петербурга. Приземлился в 16:57 (17:57 мск)", — рассказали сотрудники воздушной гавани.

В аэропорту Каткова встретили сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ). В пресс-службе вуза рассказали, что мужчина работает в этом учебном заведении с 2008 года. В скором времени у пенсионера состоится встреча с ректором для обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества.

"Ректор Александр Фёдоров дал указания соответствующим службам университета об оказании всей необходимой поддержки, в том числе об обеспечении жильём", — добавили в БФУ.