Выдворенный из Латвии 82-летний пенсионер прилетел в Калининград
РИАН: Депортированный из Латвии пенсионер Катков прилетел в Калининград
Выдворенный из Латвии 82-летний российский военный пенсионер Борис Катков прилетел в Калининград. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Храброво.
"Прибыл. Самолётом из Санкт-Петербурга. Приземлился в 16:57 (17:57 мск)", — рассказали сотрудники воздушной гавани.
В аэропорту Каткова встретили сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ). В пресс-службе вуза рассказали, что мужчина работает в этом учебном заведении с 2008 года. В скором времени у пенсионера состоится встреча с ректором для обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества.
"Ректор Александр Фёдоров дал указания соответствующим службам университета об оказании всей необходимой поддержки, в том числе об обеспечении жильём", — добавили в БФУ.
Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что Латвия принудительно выдворила 82-летнего российского пенсионера. Он прибыл в Псков, переночевал и решил отправиться в Калининград, где проработал много лет. При этом в Латвии у мужчины осталась семья.
ТАСС / Виталий Невар