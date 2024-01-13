Захарова раскрыла цель провокации с выдворением российского пенсионера из Латвии

Принудительная депортация латвийской властью 82-летнего российского пенсионера Бориса Каткова нацелена на запугивание проживающих там русскоязычных граждан, которые становятся жертвами русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Псковской области встретили пенсионера, депортированного из Латвии. Видео © t.me / Михаил Ведерников

"Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии", — сказала Захарова.

Она назвала действия Риги абсолютно циничными и указала, что они грубо нарушают принцип неразделения семьи (в Латвии у пожилого мужчины остались супруга, дети и внуки), а также положения межправительственного Соглашения РФ и Латвии по вопросам социальной защищённости российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей, власти предоставят им всю необходимую помощь. Также Захарова выразила уверенность, что международные правозащитные структуры вновь ответят молчанием на очередной пример проводимой Ригой дискриминационной политики в отношении россиян.