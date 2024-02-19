Латвия оказалась крупнейшим поставщиком виски в Россию

Латвия в 2023 году стала крупнейшим поставщиком виски в Россию. Она поставила этого продукта на 251,2 миллиона долларов, обогнав остальные страны, вместе взятые, втрое: на неё пришлось 73% всего объёма в денежном выражении. Данные статистики проанализировало РИА "Новости".

На втором месте другая прибалтийская республика — Литва (39 миллионов долларов), на третьем — Великобритания (14,8 миллиона). Далее следуют Франция и Армения (по семь миллионов каждая). Остальные поставщики совокупно продали виски на 24,8 миллиона долларов. Всего же Россия в прошлом году приобрела виски на 344,2 миллиона.

Кардинальных изменений в списке крупнейших поставщиков не произошло, лишь Британия уступила второе место Литве и Франция опустилась с третьей строчки на четвёртую. Заметнее всех объёмы поставок нарастили Литва (в четыре раза) и Латвия (в 3,5 раза). А Соединённое Королевство и Франция поставки, наоборот, уменьшили — на 23% и 27% соответственно.