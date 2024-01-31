В России подорожают импортные и отечественные вина

В России в полтора раза подорожает импортное вино из-за новой пошлины и повышения акциза. Об этом рассказал винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко. Он отметил, что одна из причин повышения цен — изменение импортной пошлины на напитки из недружественных стран с 12% до 20%.

"Кажется, что это немного — всего 8%. Но там есть дополнительная оговорка, что пошлина не может составлять менее 1,5 доллара за литр ввозимого вина. И вот это как раз очень критично", — сказал эксперт в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что раньше за литр ввезённого вина платили 12% (20–22 евроцента). А теперь, по словам Руденко, поставщикам придётся отдавать от полутора долларов, что примерно в шесть раз больше. Сомелье рассказал, что из-за этого вина за 400–600 рублей подорожают на 200–300 рублей.

Специалист отметил, что в конце прошлого года на весь алкоголь повысили акциз почти в три раза. Это ещё один фактор, почему базовый сегмент вин из недружественных стран, то есть фактически всего Евросоюза, вырастет в цене в полтора раза, до 600–700 рублей, добавил сомелье.

Однако подорожают не только напитки из-за рубежа, но и отечественные вина. Руденко отметил, что производителям просто невыгодно продавать дешевле. Если уровень цен по рынку вырастет до 600 рублей, никто не станет продавать по 400 рублей за бутылку, рассказал специалист. Подорожание вина в России неизбежно, однако есть и исключения. По мнению эксперта, крупные виноделы не будут поднимать стоимость. Он заметил, что всего таких компаний в РФ не так и много.

"Наверное, кто-то будет держать базовый сегмент. Но это будут крупные производители, которых у нас в стране в принципе не так много. Это "Кубань-Вино", "Фанагория", Инкерманский завод марочных вин, — сказал он.