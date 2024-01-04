Россия вошла в десятку мировых импортёров игристого вина

Россия вошла в топ-10 крупнейших импортёров игристого вина за первые восемь месяцев 2023 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на открытые данные.

Наша страна по итогам озвученного срока закупила игристого вина на 155 миллионов долларов.

Лидером по этому показателю стали США, закупившие игристого вина на 981 миллион долларов. Также в тройку вошли Великобритания (764 млн долларов) и Япония (485 млн долларов). Далее идут Германия (321 млн долларов), Италия (235 млн долларов) и Бельгия (216 млн долларов).

Также в десятку вошли Швейцария (159 млн долларов, седьмое место), Австралия (158 млн долларов, восьмое место) и Канада (134 млн долларов, десятое место).