Россиянам рассказали, как правильно подавать игристое

Уже завтра, 31 декабря, вся Россия под бой курантов и с бокалом шампанского будет отмечать наступление 2024 года. Эксперты в преддверии сказочного праздника рассказали, что игристое лучше подавать охлаждённым и разливать в бокалы для белого вина, а не в вытянутый флют.

"Правильная температура 7-10 градусов. Если вдруг вы не успели охладить игристое вовремя, то можно бутылку, обёрнутую в мокрое полотенце, убрать в морозилку, но только на 10–15 минут", — пояснила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

При этом в бокалах для белого вина напиток с пузырьками лучше раскроется. А говоря про сочетания алкоголя с едой, стоит учитывать её кислотность и минеральность. К десертам, например, предпочтительнее сладкие или полусладкие напитки. Розовые, кстати, считаются самыми универсальными, причём не только игристые, но и тихие вина.

"Их можно подавать и к рыбным блюдам, и к мясным, а также к снекам и, возможно, острым блюдам", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.

Она также отметила, что есть Блан де блан — игристые из белых сортов винограда, обладающие оттенками цитрусов и минеральностью, и Блан де Нуар, в основе которых красные сорта. Так, к первым можно подавать белую рыбу, моллюсков и морских гадов, а ко второй категории — блюда из красного мяса: свинины или говядины, а также дичь (олень или косуля).