На Сахалине нашли более 600 бутылок контрабандного алкоголя на судне из Пусана

На Сахалине таможенники обнаружили большую партию контрабандного алкоголя в тайнике, оборудованном на судне, которое шло из Южной Кореи. Об этом Лайфу сообщил источник в ФТС.

Всего на корабле, который прибыл в порт Невельска, было найдено свыше 600 бутылок алкогольных напитков без акцизных марок. Владельцем всей партии контрабанды оказался один из членов экипажа.











Тайник с незаконным грузом сотрудники таможенной службы обнаружили в топливном танке. Общий объём изъятого алкоголя — 335 литров. В частности, были найдены бутылки с виски Chivas Regal, Jack Daniels, Kirkland Blended Kanadian Whisky, джин Monkey 47, вино Jinro House Wine, бурбон Jim Beam, ликёр Sheridans, пиво Cass fresh и прочие напитки. Эксперты считают, что общая рыночная стоимость этих товаров превышает 870 тысяч рублей.