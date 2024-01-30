На Сахалине нашли более 600 бутылок контрабандного алкоголя на судне из Пусана
Найденный на судне из Южной Кореи контрабандный алкоголь. Обложка © Предоставлено Лайфу
На Сахалине таможенники обнаружили большую партию контрабандного алкоголя в тайнике, оборудованном на судне, которое шло из Южной Кореи. Об этом Лайфу сообщил источник в ФТС.
Всего на корабле, который прибыл в порт Невельска, было найдено свыше 600 бутылок алкогольных напитков без акцизных марок. Владельцем всей партии контрабанды оказался один из членов экипажа.
Тайник с незаконным грузом сотрудники таможенной службы обнаружили в топливном танке. Общий объём изъятого алкоголя — 335 литров. В частности, были найдены бутылки с виски Chivas Regal, Jack Daniels, Kirkland Blended Kanadian Whisky, джин Monkey 47, вино Jinro House Wine, бурбон Jim Beam, ликёр Sheridans, пиво Cass fresh и прочие напитки. Эксперты считают, что общая рыночная стоимость этих товаров превышает 870 тысяч рублей.
Сам контрабандист признался, что приобрёл эти напитки в порту Пусана в личных целях и осознанно утаил их от корейской таможни. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ ("Контрабанда алкогольной продукции"). Весь товар изъят, ведётся расследование.
Кстати, ещё один тайник с контрабандой сегодня обнаружили на прибывшем из Японии в сахалинский порт Корсаков российском грузовом судне. В Пограничном управлении ФСБ РФ по Сахалинской области уточнили, что в нём была табачная и алкогольная продукция на сумму более одного миллиона рублей.