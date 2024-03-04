ВЦИОМ: 80% россиян собираются проголосовать на выборах президента
Подавляющее большинство россиян собираются проголосовать на выборах президента России, выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом заявили 80% респондентов.
Оказалось, что лишь 9% россиян в принципе впервые слышат о скорых выборах, в то время как 87%, отвечая на вопрос, верно назвали месяц, год и время года, а 2% — только год. Точно примут участие в выборах 70% опрошенных, тогда как 10% ответили, что "скорее да", а 4% сказали, что "скорее нет". Ещё 6% респондентов заявили, что точно не придут на участки, а каждый десятый гражданин России пока не определился.
Кроме того, социологи пролили свет и на актуальный уровень поддержки кандидатов. На первом месте — действующий глава государства Владимир Путин, за которого готовы проголосовать 75% россиян. Далее следуют Владислав Даванков, набравший 6%, Николай Харитонов — 4%, а также Леонид Слуцкий — 3%. Ещё 2% избирателей заявили, что испортят бюллетень.
Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 2–4 марта 2024 года, в нём приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Полученные данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность, указывают социологи, с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Граждане смогут проголосовать за одного из четырёх кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Досрочное голосование уже стартовало, оно продлится до 14 марта. Также уже проголосовать могут россияне, проживающие за пределами РФ.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев