ВЦИОМ: 80% россиян собираются проголосовать на выборах президента

Оказалось, что лишь 9% россиян в принципе впервые слышат о скорых выборах, в то время как 87%, отвечая на вопрос, верно назвали месяц, год и время года, а 2% — только год. Точно примут участие в выборах 70% опрошенных, тогда как 10% ответили, что "скорее да", а 4% сказали, что "скорее нет". Ещё 6% респондентов заявили, что точно не придут на участки, а каждый десятый гражданин России пока не определился.