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2 марта, 15:25

Более 700 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании

Сотни тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами президента России, сообщили в пресс-службе мэра столицы. Всего на пробный вопрос о будущем тополей в городе ответили 716 тысяч человек, 713 тысяч из которых сделали это электронно.

Проголосовать можно было как онлайн, так и на некоторых участках. Разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей. Проверка проходила в условиях, максимально приближенных к реальным, что позволило проконтролировать готовность всей системы к реальным выборам.

Напомним, тестовое голосование проходило в Москве сегодня, 2 марта, с 10:00 до 14:00, участники отвечали на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" Такой короткий временной интервал был установлен специально, чтобы создать максимальную нагрузку на все системы. К слову, на некоторых участках даже провели стресс-тесты — отключили связь и электричество.

Авдеевка впервые будет голосовать на выборах президента России
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Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетенях, которые попадут в руки гражданам, будет четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование уже началось и продлится до 14 марта, а накануне оно стартовало за рубежом.

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ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Матвей Константинов
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