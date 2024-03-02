Более 700 тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании

Сотни тысяч москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами президента России, сообщили в пресс-службе мэра столицы. Всего на пробный вопрос о будущем тополей в городе ответили 716 тысяч человек, 713 тысяч из которых сделали это электронно.

Проголосовать можно было как онлайн, так и на некоторых участках. Разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей. Проверка проходила в условиях, максимально приближенных к реальным, что позволило проконтролировать готовность всей системы к реальным выборам.