В Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента
Москвичи проверят работу электронного голосования с помощью вопроса про вырубку тополей. На сайте мэра и Правительства столицы сказано, что тест состоится уже сегодня, 2 марта, с 10:00 до 14:00. Такой короткий временной интервал призван создать максимальную нагрузку на все системы.
Москвичи разберутся в особенностях электронного голосования, а разработчики убедятся в корректности работы платформы онлайн-голосования, терминалов на избирательных участках и электронного списка избирателей. В этих целях будут сымитированы сбои и отработаны сценарии их устранения, а на некоторых участках даже проведут стресс-тесты — отключат связь и электричество. Это проверит готовность сотрудников и оборудования к работе под высокой нагрузкой.
Участники тестового голосования традиционно примут участие в важном для городе опросе. На этот раз им предстоит решить: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" Помимо очевидных "да" и "нет", жители столицы могут оставить это на усмотрение специалистов.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Граждане смогут отдать голос за одного из четырёх кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, который баллотируется как самовыдвиженец, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). К слову, досрочное голосование уже началось, оно продлится до 14 марта. А накануне оно стартовало за рубежом: россиянам доступны 67 избирательных участков в 45 странах мира.
ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный