В Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента

Москвичи проверят работу электронного голосования с помощью вопроса про вырубку тополей. На сайте мэра и Правительства столицы сказано, что тест состоится уже сегодня, 2 марта, с 10:00 до 14:00. Такой короткий временной интервал призван создать максимальную нагрузку на все системы.

Москвичи разберутся в особенностях электронного голосования, а разработчики убедятся в корректности работы платформы онлайн-голосования, терминалов на избирательных участках и электронного списка избирателей. В этих целях будут сымитированы сбои и отработаны сценарии их устранения, а на некоторых участках даже проведут стресс-тесты — отключат связь и электричество. Это проверит готовность сотрудников и оборудования к работе под высокой нагрузкой.