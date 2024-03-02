Регион

Уведомления отключены

2 марта, 07:19

В Москве 2 марта пройдёт тестовое голосование перед выборами президента

Москвичи проверят работу электронного голосования с помощью вопроса про вырубку тополей. На сайте мэра и Правительства столицы сказано, что тест состоится уже сегодня, 2 марта, с 10:00 до 14:00. Такой короткий временной интервал призван создать максимальную нагрузку на все системы.

Москвичи разберутся в особенностях электронного голосования, а разработчики убедятся в корректности работы платформы онлайн-голосования, терминалов на избирательных участках и электронного списка избирателей. В этих целях будут сымитированы сбои и отработаны сценарии их устранения, а на некоторых участках даже проведут стресс-тесты — отключат связь и электричество. Это проверит готовность сотрудников и оборудования к работе под высокой нагрузкой.

Участники тестового голосования традиционно примут участие в важном для городе опросе. На этот раз им предстоит решить: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" Помимо очевидных "да" и "нет", жители столицы могут оставить это на усмотрение специалистов.

Авдеевка впервые будет голосовать на выборах президента России
Авдеевка впервые будет голосовать на выборах президента России

Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Граждане смогут отдать голос за одного из четырёх кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, который баллотируется как самовыдвиженец, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). К слову, досрочное голосование уже началось, оно продлится до 14 марта. А накануне оно стартовало за рубежом: россиянам доступны 67 избирательных участков в 45 странах мира.

Обложка ©

ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Матвей Константинов
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров