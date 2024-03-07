Политолог объяснил, почему голосование на дому не нужно упразднять

Голосование на дому — традиционный вид участия в выборах, им пользуются те избиратели, которые по каким-то причинам не могут явиться на участок. Об этом в связи с первым днём надомного голосования Life.ru рассказал политолог, первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

"Голосование на дому, широко известное как надомное голосование, хотя правильное название — голосование на выборах вне помещений для голосования, осуществляется традиционно. Такой способ доступен всем людям, у которых есть обстоятельства, не позволяющие посетить участок. Это и состояние здоровья, и инвалидность, и, например, необходимость ухода за другими лицами, которые в этом уходе нуждаются. Это и дети, это и люди пожилые. Существуют и другие причины, которые не позволяют в сроки проведения голосования прибыть непосредственно на участок", — объяснил он.

По его словам, такой вид голосования существует на всех выборах, это одно из прав российских избирателей. У него есть своя аудитория и достаточно стабильная. Есть и другие возможности, например дистанционное электронное голосование, кроме того, для удобства голосующих процедура сделана многодневной. Наличие надомного голосования может, конечно, показаться архаикой, но оно востребовано среди многих людей с разными жизненными обстоятельствами, подчеркнул политолог.

Есть много мнений о том, что надомное голосование надо отменить из-за непрозрачности процесса, продолжил собеседник Life.ru. Но и за ним ведётся общественное наблюдение. Комиссии часто сопровождаются наблюдателями, которые контролируют легитимность процесса на всех этапах.

"Наблюдатели ходят вместе с комиссиями, следят за законностью всех этапов волеизъявления. Переносные ящики для голосования запечатаны так же, как и ящики для голосования на участках. И вот все обстоятельства, связанные с демократическими процедурами, их прозрачностью и защищённостью прав и избирателей, и кандидатов, и членов участковых комиссий, и наблюдателей, все они работают и действуют в случае надомного голосования. Это традиционный способ для голосования, который используется, применяется в нашей стране, в нашей электоральной системе, и у него есть свой постоянный избиратель, поскольку число избирателей, подающих заявки и голосующих впоследствии на дому, оно в принципе достаточно стабильно", — подытожил Асафов.