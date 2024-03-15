В Вооружённых силах завершилось досрочное голосование на выборах президента России

В Вооружённых силах России завершилось досрочное голосование на выборах президента страны. В частности, реализовали своё избирательное право и участники специальной военной операции на Украине, рассказали в Минобороны РФ.

В Вооружённых силах России завершилось досрочное голосование на выборах президента страны. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Своё избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдалённых географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", — сообщили в ведомстве.