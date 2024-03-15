В Вооружённых силах завершилось досрочное голосование на выборах президента России
В Вооружённых силах России завершилось досрочное голосование на выборах президента страны. В частности, реализовали своё избирательное право и участники специальной военной операции на Украине, рассказали в Минобороны РФ.
В Вооружённых силах России завершилось досрочное голосование на выборах президента страны. Видео © Telegram / Минобороны РФ
"Своё избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдалённых географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", — сообщили в ведомстве.
Для перевоза избирательных комиссий в отдалённые места дислокации бойцов и персонала Российской армии была задействована авиация и морской транспорт Минобороны России. Досрочное голосование проходило с 25 февраля по 14 марта.
Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). В дни голосования откроют двери свыше 94 избирательных участков, на них за ходом выборов будут следить свыше 156 тысяч наблюдателей. По данным ЦИК РФ, число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек. Из них около 2 млн человек проголосовали досрочно. Подсчёт голосов начнётся сразу после окончания выборов.
Telegram / Минобороны РФ