"Исполнил свой гражданский долг": Глава Амурской области проголосовал на выборах президента РФ

Ранним утром 15 марта ещё один руководитель субъекта Российской Федерации проголосовал на выборах президента РФ. Так, губернатор Амурской области Василий Орлов написал в телеграм-канале о том, что он также исполнил свой гражданский долг.

Губернатор Амурской области Орлов голосует на выборах президента РФ. Фото © Telegram / Василий Орлов

"Исполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента России", — написал глава региона, опубликовав также фотографии с избирательного участка.