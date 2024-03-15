"Исполнил свой гражданский долг": Глава Амурской области проголосовал на выборах президента РФ
Губернатор Амурской области Орлов проголосовал на выборах президента России
Ранним утром 15 марта ещё один руководитель субъекта Российской Федерации проголосовал на выборах президента РФ. Так, губернатор Амурской области Василий Орлов написал в телеграм-канале о том, что он также исполнил свой гражданский долг.
Губернатор Амурской области Орлов голосует на выборах президента РФ. Фото © Telegram / Василий Орлов
"Исполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента России", — написал глава региона, опубликовав также фотографии с избирательного участка.
Помимо того, высокопоставленный чиновник призвал жителей Амурской области присоединиться к голосованию и реализовать своё избирательное право. По его словам, надо обязательно прийти на участок и отдать голос за будущее "нашей страны, наших детей".
Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее Life.ru писал, что свой гражданский долг исполнили и другие главы субъектов РФ. Среди них губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, глава Камчатского края Владимир Солодов, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Telegram / Василий Орлов