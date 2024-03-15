Губернатор ЕАО Гольдштейн принял участие в голосовании на выборах президента РФ
Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Обложка © t.me / Ростислав Гольдштейн
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Перед новым рабочим днем, принял участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации. Мы все — участники по-настоящему исторического события. Мы выбираем не только главу государства, мы выбираем будущее нашей великой страны", — подчеркнул чиновник.
Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Избирательные участки уже открылись на Камчатке, Чукотке, Колыме, Сахалине, Курилах, а также ряде других дальневосточных и сибирских регионов. По данным ЦИК РФ, число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек.