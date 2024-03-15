Губернатор ЕАО Гольдштейн принял участие в голосовании на выборах президента РФ

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Перед новым рабочим днем, принял участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации. Мы все — участники по-настоящему исторического события. Мы выбираем не только главу государства, мы выбираем будущее нашей великой страны", — подчеркнул чиновник.