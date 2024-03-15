Регион

Уведомления отключены

15 марта, 00:20

Губернатор ЕАО Гольдштейн принял участие в голосовании на выборах президента РФ

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Обложка © t.me / Ростислав Гольдштейн

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн принял участие в голосовании на выборах президента РФ. Обложка © t.me / Ростислав Гольдштейн

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн проголосовал на выборах президента России. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Перед новым рабочим днем, принял участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации. Мы все — участники по-настоящему исторического события. Мы выбираем не только главу государства, мы выбираем будущее нашей великой страны", — подчеркнул чиновник.

Губернатор Сахалинской области Лимаренко проголосовал на выборах президента России
Губернатор Сахалинской области Лимаренко проголосовал на выборах президента России

Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Избирательные участки уже открылись на Камчатке, Чукотке, Колыме, Сахалине, Курилах, а также ряде других дальневосточных и сибирских регионов. По данным ЦИК РФ, число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек.

Оксана Попова
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Региональные власти
  • Политика
  • Еврейская автономная область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров