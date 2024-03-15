Губернатор Сахалинской области Лимаренко проголосовал на выборах президента России
Губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко проголосовал на выборах президента России. По словам чиновника, в голосовании должен принять каждый россиянин.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проголосовал на выборах президента России. Видео © t.me / Лимаренко Brief
"Считаю, что принять участие в голосовании должен каждый гражданин. Ведь от нашего с вами выбора зависит, какой будет Россия в ближайшие годы. В каком направлении мы будем развиваться. Какими будут наша внутренняя и внешняя политика. Всё это решает именно народ, когда оказывает поддержку тому или иному кандидату", — подчеркнул Лимаренко.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Избирательные участки уже открылись на Камчатке, Чукотке, Колыме, Сахалине и Курилах. Кстати, губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России. Отдал свой голос чиновник в электронном формате.