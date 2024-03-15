Губернатор Сахалинской области Лимаренко проголосовал на выборах президента России

"Считаю, что принять участие в голосовании должен каждый гражданин. Ведь от нашего с вами выбора зависит, какой будет Россия в ближайшие годы. В каком направлении мы будем развиваться. Какими будут наша внутренняя и внешняя политика. Всё это решает именно народ, когда оказывает поддержку тому или иному кандидату", — подчеркнул Лимаренко.