Губернатор Камчатки Солодов первым из глав проголосовал на выборах президента РФ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России. Отдал свой голос чиновник в электронном формате, о чём сообщил в телеграм-канале.

"Принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться — сегодня мы выбираем будущее нашей страны!" — написал Солодов.