Губернатор Камчатки Солодов первым из глав проголосовал на выборах президента РФ
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Обложка © kremlin
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России. Отдал свой голос чиновник в электронном формате, о чём сообщил в телеграм-канале.
"Принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться — сегодня мы выбираем будущее нашей страны!" — написал Солодов.
Напомним, что в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 08:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) открылись избирательные участки на выборах президента России. Они пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем около двух миллионов человек досрочно отдали свой голос на выборах президента России 14 марта, а более 40 тысяч россиян проголосовали на выборах за рубежом досрочно по состоянию на 13 марта.