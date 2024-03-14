Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к наблюдению за выборами

Общественные штабы во всех 89 субъектах России подтвердили готовность вести круглосуточный мониторинг президентских выборов. Так, 15, 16 и 17 марта они будут поддерживать связь с наблюдателями на участках, проверять все сигналы о возможных проблемах и объективно оценивать ход голосования, сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.

По её словам, более 200 тысяч кандидатов в наблюдатели обучились по программе ОП РФ и НОМ. В свою очередь член Совета по правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации НОМ Александр Брод уточнил, что наблюдать за ходом предстоящего голосования готовы свыше 800 электоральных экспертов НОМ.

"Наши эксперты — политологи, социологи, правоведы, авторитетные журналисты — будут в регионах взаимодействовать в связке с общественными наблюдателями на избирательных участках, активно комментировать все процедуры избирательного процесса", — отметил он в разговоре с журналистами.

Брод подчеркнул, что НОМ будет вести постоянный мониторинг проблемной информации на базе экспертного ситуационного центра ассоциации и мониторинговой рабочей группы СПЧ.