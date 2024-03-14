Первые избирательные участки на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке
На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента РФ
В Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 08:00 15 марта (23:00 мск 14 марта) открылись избирательные участки на выборах президента России.
На Камчатке открылось 200 избирательных участков. В общей сложности на территории края их было сформировано 319, но часть была задействована в проведении досрочного голосования и находилась на судах в море. Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое состоялось по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России.
Что касается Чукотки, то там в первый день выборов открылось 55 избирательных участков. По последним данным, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем около двух миллионов человек досрочно отдали свой голос на выборах президента России 14 марта и более 40 тысяч россиян проголосовали на выборах за рубежом досрочно по состоянию на 13 марта.
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