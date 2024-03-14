Первые избирательные участки на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке

На Камчатке открылось 200 избирательных участков. В общей сложности на территории края их было сформировано 319, но часть была задействована в проведении досрочного голосования и находилась на судах в море. Перед открытием избирательного участка на Камчатке, которое состоялось по видеосвязи с ЦИК РФ, в исполнении хора прозвучал гимн России.