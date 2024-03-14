Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за попытки срыва выборов

Прокуратура Москвы обратилась к жителям и гостям города в связи с выборами президента России. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале столичной прокуратуры, за нарушения избирательного законодательства может грозить уголовная ответственность.

В сообщении указывается, что сотрудниками правоохранительных органов были выявлены обнародованные в Сети призывы, в которых предлагалось принять участие в публичных мероприятиях, целью которых являются нарушения избирательного законодательства. После этого столичная прокуратура призвала граждан не поддаваться на подобные сообщения и не нарушать действующее российское законодательство.

До этого с похожим заявлением выступил и заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут. Он напомнил, что препятствование выборам влечёт за собой уголовную ответственность.