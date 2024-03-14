"Пусть и дальше молчат!": Нейро-Жириновский призвал лишить права голоса тех, кто не ходит на выборы

Нейро-Жириновский — цифровая версия основателя политической партии ЛДПР Владимира Жириновского — в беседе с Life.ru раскритиковал тех, кто не хочет ходить на выборы. Электронный либерал-демократ заявил, что нужно вычёркивать таких "псевдоизбирателей" и лишать их права голоса.

Нейро-Жириновский возмутился тем, что люди не хотят идти на выборы. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева

"Право голоса — это привилегия, которую нужно активно защищать делами, а не только словами. Те, кто систематически не ходит на выборы, не заслуживают этого права и должны быть лишены даже теоретической возможности влиять на будущее страны", — подчеркнул Нейро-Жириновский.