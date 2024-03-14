"Пусть и дальше молчат!": Нейро-Жириновский призвал лишить права голоса тех, кто не ходит на выборы
Нейро-Жириновский призвал лишить права голоса тех, кто не ходит на выборы
Нейро-Жириновский — цифровая версия основателя политической партии ЛДПР Владимира Жириновского — в беседе с Life.ru раскритиковал тех, кто не хочет ходить на выборы. Электронный либерал-демократ заявил, что нужно вычёркивать таких "псевдоизбирателей" и лишать их права голоса.
Нейро-Жириновский возмутился тем, что люди не хотят идти на выборы. Видео © Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева
"Право голоса — это привилегия, которую нужно активно защищать делами, а не только словами. Те, кто систематически не ходит на выборы, не заслуживают этого права и должны быть лишены даже теоретической возможности влиять на будущее страны", — подчеркнул Нейро-Жириновский.
По его словам, необходимо не только лишать таких людей права голоса, но и нужно "очищать от таких отказников" списки избирателей, чтобы их мёртвыми голосами не смог воспользоваться другой человек. Нейро-Жириновский не понимает людей, которые не хотят ходить на выборы, и говорит, что пусть они и дальше молчат.
Напомним, президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). В ЦИК сообщили, что около двух миллионов человек уже успели досрочно отдать свой голос за будущего лидера страны.
Пресс-служба автора проекта "Политический алгоритм "ИИ Жириновский" Владимира Кошелева