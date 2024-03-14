Мосгоризбирком напомнил об уголовной ответственности за препятствование выборам

Препятствование выборам влечёт за собой уголовную ответственность. Об этом напомнил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут. По его словам, в рамках "Мобильного избирателя" были выявлены аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам в столице.

"В среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются порядка 150 человек. Но есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепилось по две-три тысячи избирателей", — сказал Реут в беседе с агентством "Москва".

Поэтому, продолжил он, в МГИК не исключают, что подобная аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на избирательных участках. В частности, это может быть создание очередей или попытки единовременно организовать скопление людей в одном помещении для голосования. Фактически, как подчеркнул Реут, речь может идти о провокации, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению граждан и работе избирательных участков.

За действия подобного рода в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий группой лиц по предварительному сговору", максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.