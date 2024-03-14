Памфилова: Избирательная система России подходит к выборам "во всеоружии"
Избирательная система России готова к голосованию на выборах главы государства. Об этом в четверг, 14 марта, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"[Избирательная] система во всеоружии, организационно-кадровый, человеческий фактор, технологический потенциал, баланс, система устойчива к любым внешним вызовам, мы с ними справимся", — подчеркнула она в ходе заседания в информационном центре Центризбиркома.
Ранее Памфилова отметила: с начала президентской кампании на портал ЦИК было совершено свыше 12 миллионов хакерских атак.
Как сообщал Life.ru, президентские выборы в РФ состоятся с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Telegram / ЦИК России