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14 марта, 08:37

Памфилова рассказала о миллионах кибератак на сайт ЦИК с начала президентской кампании

Памфилова: На сайт ЦИК за президентскую кампанию совершено более 12 млн атак

На портал Центризбиркома (ЦИК) РФ было совершено более 12 миллионов хакерских атак с начала президентской кампании. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в информационном центре организации.

"С начала кампании президентской на сайт [Центральной избирательной] комиссии обрушилось уже более 12 миллионов [хакерских] атак", — подчеркнула Памфилова.

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Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование началось ещё 25 февраля и завершится 14 марта. В Кремле сочли ожидаемыми попытки извне поставить под сомнение легитимность выборов в РФ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Дарья Нарыкова
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