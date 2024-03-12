Песков счёл ожидаемыми попытки извне подвергнуть сомнению легитимность выборов
В Кремле сочли ожидаемыми попытки извне поставить под сомнение легитимность выборов в России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, здесь нужно проявлять последовательность, проявлять стойкость и ориентироваться на наши собственные интересы и на волю избирателей.
"Было понятно, что будут усиливаться попытки каким-то образом подвергнуть сомнению легитимность нашего избирательного процесса, усилить нападки на наши новые субъекты, естественно, подвергать сомнению легитимность проведения голосования и народного волеизъявления", — отметил представитель Кремля.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За право занять главный пост в стране будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова