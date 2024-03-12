Песков счёл ожидаемыми попытки извне подвергнуть сомнению легитимность выборов

В Кремле сочли ожидаемыми попытки извне поставить под сомнение легитимность выборов в России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, здесь нужно проявлять последовательность, проявлять стойкость и ориентироваться на наши собственные интересы и на волю избирателей.