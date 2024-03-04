Лавров раскрыл, как европейские послы струсили за два дня до встречи по поводу выборов
Лавров: Послы ЕС отказались от встречи перед выборами в РФ за два дня до неё
Послы ЕС отказались посетить встречу, намеченную перед выборами президента России, за два дня до неё. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"За два дня до назначенного мероприятия, до встречи, нам прислали ноту: "Мы решили не ходить". Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?" — удивился он на дискуссии марафона общества "Знание" "Россия и её роль в формировании многополярного мира" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
Лавров рассказал, что предложил организовать встречу примерно полторы недели назад, а сама она была связана с подготовкой посольств ЕС в Москве к голосованию. Речь идёт в том числе о разработанных механизмах вмешательства и проектах, поддерживающих оппозиционеров, то есть вещах, которыми дипломатические представительства не имеют право заниматься, указал глава МИД РФ. Министр подчеркнул, что собирался убедить дипломатов ЕС отказаться от таких шагов.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").