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4 марта, 13:19

Лавров раскрыл, как европейские послы струсили за два дня до встречи по поводу выборов

Лавров: Послы ЕС отказались от встречи перед выборами в РФ за два дня до неё

Послы ЕС отказались посетить встречу, намеченную перед выборами президента России, за два дня до неё. Об этом в понедельник, 4 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"За два дня до назначенного мероприятия, до встречи, нам прислали ноту: "Мы решили не ходить". Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?" — удивился он на дискуссии марафона общества "Знание" "Россия и её роль в формировании многополярного мира" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Лавров рассказал, что предложил организовать встречу примерно полторы недели назад, а сама она была связана с подготовкой посольств ЕС в Москве к голосованию. Речь идёт в том числе о разработанных механизмах вмешательства и проектах, поддерживающих оппозиционеров, то есть вещах, которыми дипломатические представительства не имеют право заниматься, указал глава МИД РФ. Министр подчеркнул, что собирался убедить дипломатов ЕС отказаться от таких шагов.

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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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