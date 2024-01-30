В Госдуме заявили о попытках западных спецслужб вмешаться в выборы президента РФ

Западные спецслужбы пытаются незаконно собрать персональные данные российских граждан в предверии выборов президента Российской Федерации. Эти попытки, в частности, совершаются с помощью проектов по организации "альтернативного электронного голосования". Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб, в том числе с использованием ресурсов экстремистских и нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, возможностей ряда иноагентов и релокантов, по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов", — сообщил Пискарёв, отметив, что были начаты информационные кампании и проекты для организации альтернативного электронного голосования на выборах-2024.

Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны объяснил, что граждан убеждают скачать специальные приложения для голосования, которые якобы нельзя отследить. Их также просят подписывать петиции о признании выборов нелегитимными, участвовать в тренингах наблюдателей на избирательных участках, проявлять активность в интерактивных социологических опросах и отправлять организаторам пожертвования.

Авторы таких приложений заманивают людей зарегистрироваться, заверяя, что готовы гарантировать сохранность их персональных данных — номер паспорта, ФИО, адрес электронной почты и географическое расположение. Эти действия являются не только грубым вмешательством в процедуру выборов президента России, но и склонением россиян к "конфиденциальному сотрудничеству (предательству)" с недружественными странами со всеми правовыми последствиями, указал Пискарёв.