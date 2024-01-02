В Госдуме сочли провокацией новогоднее обращение Посольства США к россиянам
Глава комиссии ГД Пискарёв обвинил американцев во вмешательстве в дела России
Приглашение к диалогу россиян, желающих "конструктивного будущего", которое прозвучало в новогоднем поздравлении Посольства США в Москве и сопровождалось аудиорядом с незаконных акций протеста, является вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
"На фоне причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде заявление посольства о том, что россияне "заслуживают жить в мире, процветании и безопасности", выглядит откровенно цинично и лживо", — сказал глава комиссии, назвав поздравление американцев явной провокацией.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон в новогодней речи призвал "остановить Россию". По его словам, гражданам страны предстоит сделать выбор: поддержать Украину или же уступить авторитарным силам. Вспомнил о России в своей новогодней речи и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он обвинил президента РФ Владимира Путина в перекрытии газового крана для Германии.
ТАСС / Сергей Фадеичев