В Госдуме сочли провокацией новогоднее обращение Посольства США к россиянам

Приглашение к диалогу россиян, желающих "конструктивного будущего", которое прозвучало в новогоднем поздравлении Посольства США в Москве и сопровождалось аудиорядом с незаконных акций протеста, является вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

"На фоне причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде заявление посольства о том, что россияне "заслуживают жить в мире, процветании и безопасности", выглядит откровенно цинично и лживо", — сказал глава комиссии, назвав поздравление американцев явной провокацией.