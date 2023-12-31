Премьер Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении к британцам

Премьер-министр Риши Сунак в новогоднем обращении к британцам не счёл нужным упомянуть Украину. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны, он сильно контрастирует с прошлогодним поздравлением политика, где говорилось о солидарности с Киевом.

В этот раз премьер Соединённого Королевства сконцентрировался на внутренних делах страны и планах на будущее. Он признал имеющиеся проблемы в здравоохранении и высокую стоимость жизни, отметил достижения правительства в сокращении инфляции вдвое, привлечении инвестиций в размере 60 миллиардов евро (75 миллиардов долларов) в Великобританию и крупнейшем снижении налогов для бизнеса в современной истории страны. Также политик выразил благодарность военным, медикам, учёным и новаторам и дал новогоднее обещание "продолжать идти вперёд".

"Мы должны смотреть вперёд, полные гордости и оптимизма за то, что мы можем сделать вместе, чтобы построить светлое будущее для всех. Это то, что я полон решимости сделать", — завершил послание британский премьер, рейтинг которого достиг рекордно низкой оценки.