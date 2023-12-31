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31 декабря, 05:12

Премьер Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении к британцам

Премьер Великобритании Сунак не упомянул Украину в новогоднем обращении

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Обложка © AP / ТАСС / Peter Dejong

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Обложка © AP / ТАСС / Peter Dejong

Премьер-министр Риши Сунак в новогоднем обращении к британцам не счёл нужным упомянуть Украину. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны, он сильно контрастирует с прошлогодним поздравлением политика, где говорилось о солидарности с Киевом.

В этот раз премьер Соединённого Королевства сконцентрировался на внутренних делах страны и планах на будущее. Он признал имеющиеся проблемы в здравоохранении и высокую стоимость жизни, отметил достижения правительства в сокращении инфляции вдвое, привлечении инвестиций в размере 60 миллиардов евро (75 миллиардов долларов) в Великобританию и крупнейшем снижении налогов для бизнеса в современной истории страны. Также политик выразил благодарность военным, медикам, учёным и новаторам и дал новогоднее обещание "продолжать идти вперёд".

"Мы должны смотреть вперёд, полные гордости и оптимизма за то, что мы можем сделать вместе, чтобы построить светлое будущее для всех. Это то, что я полон решимости сделать", — завершил послание британский премьер, рейтинг которого достиг рекордно низкой оценки.

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Ранее сообщалось, что Борис Джонсон вновь может занять пост премьер-министра Великобритании благодаря плану группы депутатов-консерваторов. Они настроены против действующего британского премьера Риши Сунака и пытаются его дискредитировать.

Лариса Сафронова
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